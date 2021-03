Macedonia, Nestorovski torna a Udine: cacciato per insulti a una telecamera

Dalle stelle alle stalle. Si può riassumere così la sosta con la nazionale macedone di Ilia Nestorovski. L'attaccante dell'Udinese, dopo aver trovato un gol e un assist nella gara di qualificazione ai Mondiali contro il Liechtenstein, farà subito ritorno in Italia. Il motivo? Il calciatore è stato accusato di aver urlato diverse offese a favore di telecamera dopo la rete messa a segno. Nestorovski ha poi spiegato che gli insulti erano verso delle persone che nei giorni precedenti avevano minacciato la sua famiglia ma ciò non è bastato a far cambiare idea all'allenatore Angelovski che gli ha imposto di far ritorno a Udine: "Sono contento che si sia scusato e abbia spiegato il motivo del suo gesto, ma un simile comportamento non può essere accettato, soprattutto quando si veste la maglia della propria Nazionale. Per questo motivo è libero dagli obblighi con la selezione in vista della prossima partita contro la Germania”.