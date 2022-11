Maiorca, Aguirre: “Muriqi dipendenza? Ecco cosa penso"

TUTTOmercatoWEB.com

Vedat Muriqi si è rivelato uno dei punti fermi del Maiorca, una certezza in campo per l’allenatore e i suoi compagni. L’ex biancoceleste ha conquistato tutti con le sue prestazioni e i suoi gol e ora sembra che la squadra non possa più farne a meno. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del match contro l’Atletico Madrid, Javier Aguirre ha precisato: “Non c'è nessuna ‘Muriqi dipendenza’. È vero che Vedat sta attraversando un momento fantastico. Ha pagato la sua squalifica in due partite capendo che non è bene farsi coinvolgere in provocazioni, ma qui stiamo tutti remando verso lo stesso obiettivo. È un lavoro di squadra”

