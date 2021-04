È una delle notizie più cliccate del web. La sua storia ha fatto discutere per lo scollamento, aggressivo e maleducato, della famiglia. Malika Chalhy, dopo il servizio a Le Iene Show, è stata ospite in serata del Maurizio Costanzo Show. La 22enne di Castelfiorentino ha ripercorso le vicende che l'hanno portata ad essere cacciata di casa dai propri genitori.

Un amore non gradito

Dopo aver confessato di essersi innamorata di una ragazza, in una lettera trovata dalla madre, Malika non ha potuto più rientrare nella sua abitazione. La famiglia ha provveduto a togliergli la residenza e ha fatto richieste di disconoscimento. Così, ospitata da amiche e compagne e senza più neanche i vestiti, Malika ha dovuto ripartire da 0.

I dialoghi terrificanti

Hanno fatto scalpore soprattutto i messaggi audio della madre, pubblicati in un servizio da Le Iene, inviati allo smartphone di Malika: "È uno schifo. Accidenti a te. Pezza di m...a. Str...! Guarda speravo che tu eri una persona per bene. Che tu venissi almeno una persona non ti dico cosa. Ma così no, così no. Non mi puoi chiedere questo. Tu sei stata messa su da queste buc...., putt..., tro.., bast...., che non hanno un ca... da perdere nella vita e non sanno un ca... di niente. E son fortunati, perché i figlioli li hanno normali, solo noi si ha uno schifo cosi. Digli a quella faccia di me.... che se la becco gli cavo il cuore dal becco. Tr... Putt... Infame. Te e lei. Hai capito testa di ca...?". E i messaggi poi continuano, reiterati, confermati anche dal fratello.

Il supporto

Malika Chalhy ha ricevuto il supporto di persone comuni e Vip. Da Fedez ad Alessandra Amoroso, è partita anche una raccolta fondi per aiutarla a ripartire ora che non ha più niente, neanche un tetto dove stare. Una raccolta fondi che ha sforato i 30.000 euro. Per una storia che puà aiutare tanti giovani di oggi a fare coming out.