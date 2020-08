Manchester United, rissa con turisti inglesi in Grecia: arrestato Maguire

Disavventura per Harry Maguire, difensore centrale del Manchester United. Il classe 93', come raccontato da alcuni media inglesi, è stato arrestato nelle prime ore del mattino a Mykonos in Grecia, per rissa e resistenza alle autorità locali. I motivi dello scontro con dei turisti inglesi, (arrestati anche loro), sono ancora da chiarire. Nel frattempo, come riportato dal The Sun, i Red Devils hanno pubblicato una nota ufficiale in merito all'accaduto: “Il club è al corrente del presunto incidente che ha coinvolto Harry Maguire a Mykonos. Sono stati avviati contatti con Harry che sta collaborando totalmente con le autorità greche. In questo momento non faremo ulteriori commenti”.

