Calciomercato, Muriqi è vicino e il Rizespor tifa per la Lazio: ecco perché

CALCIOMERCATO LAZIO - Vedat Muriqi resta vicino alla Lazio. L'attaccante kosovaro ha scelto i biancoceleste, ma i capitolini devono perfezionare l'accordo con il Fenerbahce. La fumata bianca dovrebbe arrivare per circa 18 milioni tra quota fissa e bonus (16+2). Un affare che dovrebbe accontentare entrambe le società che stanno discutendo anche di Bastos che dovrebbe volare in Turchia. Le aquile poi hanno un tifoso in più: il Rizespor. L’ex club di Muriqi, infatti, spera che l'operazione vada in porto per poter incassare il 15% del totale. La scorsa estate, quando il Fenerbahce ha acquistato il giocatore, i due club avevano inserito questa clausola che di fatto dovrebbe portare circa 2,5 milioni nelle casse del Rizespor. Hasan Kartal, presidente della squadra, ha parlato a Ajansspor ammettendo: “Se Muriqi fosse stato ancora da noi non sarebbe stato valutato 18 milioni di euro. Da quando è al Fenerbahce il suo prezzo è lievitato. Se la cessione avverrà, siamo pronti ad incassare il 15%”. Non rimane che aspettare la fumata bianca e le ufficialità del caso che potrebbero far felice giocatore e ben tre squadre.

