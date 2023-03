Mangiante esagera: "Lazio? L'ha messa sul fisico per non farsi schiacciare da..."

TUTTOmercatoWEB.com

All’indomani della vittoria della Lazio nel derby, sull’altra sponda del Tevere si analizza la gara per capire come mai si è persa una sfida che, come tutti credevano, si sarebbe dovuta dominare e portare a casa come fosse un gioco da ragazzi. Ci ha provato Angelo Mangiante, stizzito ai microfoni di TeleradioStereo, a darsi una spiegazione. Questa la sua tesi: “Giocavi con questa squadra che ha puntato tutto sull’aggressività fisica. Ha puntato nel vincere i duelli e poi soprattutto sulle seconde palle, mettendoci sempre il fisico perché era l’unico modo per non farsi sovrastare dalla qualità della Roma. Annullata la qualità in questo modo, hai annullato le condizioni fisiche che non sono ottimali di Wijnaldum che non può giocare tre partite di fila da titolare”

