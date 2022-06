Marcelo, saluto al Real tra le lacrime: "Un'avventura meravigliosa. La prossima squadra..."

Dopo più di 15 anni Marcelo lascia il Real Madrid e lo fa in grande stile da calciatore più vincente della storia del club. Il terzino brasiliano, tra i più forti degli ultimi anni nel suo ruolo, si è congedato oggi pomeriggio in conferenza stampa nella quale non è riuscito a trattenere le lacrime. Queste le sue parole: "È stata un’avventura meravigliosa. Oggi vado via da qui da giocatore che ha vinto il maggior numero di titoli nella storia della migliore squadra del mondo. Dico grazie ai compagni, agli allenatori e alle persone che lavorano dietro le quinte e fanno il lavoro sporco. Un grazie speciale va a Raul, che mi ha aiutato tanto, è stato il mio esempio. Vado via di qui a testa alta. Non è un addio. Non mi sento una leggenda, non ho nessun problema a lasciare questa squadra e tiferò sempre per i blancos. Non volevo uno o due anni di contratto per pietà. Futuro? Quando ci saranno novità le comunicherò tramite Instagram".