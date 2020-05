Marchegiani: "Questa è una finta ripartenza, il vero scoglio il 18 maggio"

Luca Marchegiani, ex Lazio e ora opinionista di Sky Calcio Club, ha detto la sua sui vari step necessari alla ripartenza del campionato, a partire dalla fase degli allenamenti a Formello in maniera individuale, che dovrebbe aver inizio mercoledì 6 maggio. L'ex portiere ha spiegato: “Chiaro che questo periodo sarà di attesa, in cui i calciatori saranno messi nelle condizioni di ‘riatletizzarsi’, ma il vero scoglio secondo me sarà il 18, quando si spera potranno tornare ad allenarsi tutti. Il calcio è uno sport di squadra, non ce lo dimentichiamo. Questa è una finta ripartenza, una prova”.

