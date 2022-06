Marcos Antonio, ecco il volo verso Roma: lo scatto dall'aereo - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Marcos Antonio, finalmente l'arrivo a Roma. L'approdo del brasiliano nella Capitale è in programma per domani mattina alle 7. Il calciatore, una volta atterrato all'aeroporto di Fiumicino, si sottoporrà alle visite mediche e firmerà il contratto con cui darà ufficialmente il via alla sua esperienza alla Lazio. Nel frattempo, Marco Antonio ha condiviso su Instagram una foto scattata direttamente a bordo dell'aereo. L'emoji del velivolo e quella delle mani giunte accompagnano la "story".

