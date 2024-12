Marotta a Dazn: "Con la Lazio cerchiamo risposte. Quel che possiamo fare..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Questa l’analisi fatta da Beppe Marotta a Dazn prima del big match dell’Olimpico contro la Lazio: “Io credo che stasera sia importante valutare la prestazione della squadra. La classifica si sta allungando ma siamo ancora in una fase interlocutoria, non ci sono squadre in fuga. È importante avere risposte per noi, sarà una bella partita e noi possiamo fare una bella figura”.

“Noi nel nostro DNA abbiamo l’obbligo di competere in tutte le manifestazioni. Cercheremo di ottenere il massimo: ovvero la finale di Champions e la vittoria del campionato. Questo è obbligatorio pensarlo, una squadra come l’Inter non può accontentarsi e pensare in modo minimo”.

