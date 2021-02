Matthäus e Hamann: "Lazio buona squadra, l'ha dimostrato col Dortmund. Ma il Bayern..."

A meno di una settimana dalla sfida d'andata tra Lazio e Bayern Monaco, valida per gli ottavi di Champions League, Lothar Matthäus e Dietmar Hamann si sono espressi sulla sfida. Intervenuto ai microfoni di Sky.de, il tedesco ex Inter ha detto la sua sulla sfida: "Il chiaro favorito: il Bayern. La squadra più forte del mondo. Sia in termini di titoli che di prestazioni al momento. La Lazio è brava, ma non abbastanza". Simile il parere dell'altro ex calciatore, che può vantare nella sua carriera esperienze vincenti tra le fila, appunto, del Bayern Monaco, oltre che di Newcastle, Liverpool e Manchester City: "Il Bayern è il favorito, ma mi aspetto un gara piuttosto equilibrata! Müller è fuori almeno una partita, Gnabry non c'è. Il Bayern trova il modo di vincere partite serrate con la sua volontà e mentalità, ma la Lazio è una buona squadra. Lo hanno dimostrato anche contro il Dortmund".

