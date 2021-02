Serie A, salta l’assemblea. Dal Pino: “Dispiace per le differenze di vedute tra i club”

Dopo il mancato svolgimento dell'assemblea odierna in programma per oggi data l'assenza di nove società, il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha dichiarato: "Abbiamo davanti quattro anni per rilanciare insieme la Serie A e riportarla a una posizione di leadership in Europa, come merita il nostro calcio. Sono certo che presto verranno superate le divisioni che hanno creato questa situazione. Spiace riscontrare una differenza di vedute tra i club in un momento così importante. Soprattutto dopo che per mesi siamo riusciti a collaborare con successo, creando le condizioni affinchè l'asta dei diritti televisivi domestici raggiungesse un ottimo risultato".