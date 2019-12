Max Pezzali: "Juve deludente? A me ha impressionato la Lazio"

La Lazio di Simone Inzaghi continua a far sognare. I biancocelesti hanno battuto la Juventus, confermando il terzo posto e avvicinando le prime due piazze. Tanti applausi sono arrivati per i ragazzi di Inzaghi. Tra questi anche quelli di Max Pezzali che è stato tra quelli che ha esultato di più per il successo dei capitolini. La sua Inter, infatti, ha allungato di una lunghezza sui bianconeri che restano comunque un avversario ostico per lo Scudetto. Il cantante, però, non ha condannato la squadra di Sarri, ma piuttosto ha applaudito Lulic e compagni. Ecco le sue parole: "Grande partita. Diciamo che più che avermi deluso la Juventus, mi ha impressionato la Lazio. Davvero complimenti".

