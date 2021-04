Mediaset, arriva la piattaforma streaming dove poter seguire la prossima Champions

In un'epoca in cui le piattaforme streaming si sta facendo largo spazzando via la concorrenza delle reti televisive, anche il mondo del calcio si sta evolvendo cercare di rimanere al passo coi tempi. In Italia, per il prossimo triennio, la Serie A sarà disponibile su DAZN, mentre la Champions League se la sono spartita Sky, Mediaset e la new entry Amazon. Oggi l'emittente di Cologno Monzese ha annunciato l'arrivo di una nuova piattaforma streaming: si chiama Mediaset Play Infinity e sarà disponibile da fine aprile. Presumibilmente questo sarà lo spazio dedicato alla massima competizione europea (la tv di Berlusconi si è aggiudicata i diritti pay del torneo in streaming per il triennio 2021-2024), ma il Biscione vuole provare ad ampliare l'offerta agli abbonati.

IL COMUNICATO - "Mediaset Play diventerà Mediaset Play Infinity: una nuova piattaforma che si presenta con una veste grafica completamente rinnovata. La grande novità è che Mediaset Play Infinity sarà fruibile anche da Smart TV con la nuovissima applicazione che troverai direttamente sulla TV! Ma non finisce qui! Potrai trovare in un unico servizio tutti i contenuti gratuiti delle reti Mediaset e la nuova offerta Infinity+ che potrai scegliere di attivare per avere un catalogo completo di grandi titoli. Oltre a tutto questo arriveranno nei prossimi mesi tante altre novità".