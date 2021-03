Diritti tv, la Rai rischia di perdere la Coppa Italia: possibile inserimento di Mediaset

Dopo la sconfitta di Sky nel duello per i diritti tv della Serie A contro Dazn, potrebbe cadere un altro punto fermo del calcio in televisione. Come sottolinea il Messaggero, l'egemonia della Rai sulla Coppa Italia potrebbe terminare a breve. Mediaset è pronta ad inserirsi per i diritti tv della competizione per il triennio 2021-2024 dopo aver perso il bando per il periodo 2018-2021 proprio contro la Rai. Da Cologno Monzese sono pronti a presentare l'offerta per Coppa Italia e Supercoppa Italiana.