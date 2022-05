Memorial Felice Pulici, Oddi: "Felice e Pino due grandi, giusto ricordarli"

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto in esclusiva ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it a margine del Memorial Felice Pulici, l'ex Lazio Giancarlo Oddi ha commentato così l'evento: "Quando ci sono persone così belle da ricordare è giusto farlo sempre. Una bella giornata, speriamo di farlo ancora. Wilson? Ricordare certi personaggi è importante, i tifosi ci hanno amato moltissimo e capisco che è difficile, ma purtroppo bisogna andare avanti. Per me è difficile perché facevamo tutto insieme, cinquant'anni di amicizia da cui è difficile nascondersi. Mi è rimasto dentro, la sera prima ci ho parlato e la mattina dopo non c'era più. Facciamo questi tornei e speriamo di continuare a farli per tanto tempo".