Mertens, futuro ancora in bilico. Spalletti: "Vogliamo trattenerlo, ma..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Il futuro di Dries Mertens è ancora appeso a un filo. Secondo le ultime indiscrezioni, l'attaccante belga, idolo dei tifosi partenopei, è disposto ad abbassarsi sensibilmente lo stipendio per restare all'ombra del Vesuvio. Il Marsiglia fa sul serio e il Napoli deve accellerare i tempi se vuole trattenere il suo miglior marcatore di tutti i tempi. Durante il ritiro di Dimaro, Luciano Spalletti ha parlato del futuro di Mertens in conferenza stampa: "So dove si va a parare se già parlaimo di mercato, tra Koulibaly, Mertens e Fabian che sono i più chiacchierati. Se saranno sereni e motivati il Napoli può andare a disputare partite molto importanti, come lo scorso campionato. La società sta facendo proposte contrattuali importanti, quindi la nostra volontà è che siano giocatori nostri. Viste le difficoltà che sta vivendo il calcio, però, non ce la faccio ad essere spietato come molti miei colleghi quando parlano delle loro società. Si tratterà poi di alzare le cifre di queste offerte".