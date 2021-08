Messi, Aguero e non solo: anche un biancoceleste nella top XI degli acquisti a parametro zero

È stato un mercato all'insegna dei colpi a parametro zero, soprattutto per il Paris Saint-Germain che ha messo su una vera e propria corazzata acquistando giocatori in scadenza di contratto. Ultimo in ordine di arrivo Lionel Messi, ma prima di lui era toccato a Donnarumma, Sergio Ramos e Wijnaldum. Transfermarkt ha stilato la top XI dei colpi messi a segno fin qui con questa formula comprendendo anche i vari Aguero, Depay, Alaba e Calhanoglu e tra questi è presente anche un giocatore della Lazio. Si tratta di Elseid Hysaj preso a zero dopo la fine del rapporto con il Napoli e il cui valore stimato è di 13 milioni di euro secondo il portale sportivo. Di seguito la formazione completa.