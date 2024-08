Milan, Costacurta: "Credo che possano essere concentrati più in Europa"

TUTTOmercatoWEB.com

Alessandro Costacurta è fiducioso sul cammino del Milan in Champions League. Ecco le sue parole negli studi di Sky: "Penso che il Milan sia più europeo che italiano, si parla troppo della storia del Milan questi non c'entrano con la storia del Milan. Ma io credo che loro che in un certo senso possano essere più concentrati in Europa che in Italia. In Europa faranno un bel cammino".