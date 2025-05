Milan, è caccia al nuovo allenatore: Sarri contattato, ma...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un ex Lazio entra, un ex Lazio esce. Possiamo riassumere così le prossime ore del Milan che ha abbracciato Igli Tare e salutato Sergio Conceicao, dopo la vittoria a San Siro contro il Monza. Il tecnico portoghese non siederà sulla panchina rossonera nella prossima stagione, contro il Bologna in finale di Coppa Italia si è giocato la sua ultima chance di permanenza e ora sarà chiamato a fare spazio al suo successore. Ma a chi? Domanda lecita, ma ancora senza risposta.

TARE E SARRI - Il Milan sembrava essere vicino a Maurizio Sarri, prima che Tare diventasse il nuovo direttore sportivo. Il rapporto non idilliaco tra i due ha inevitabilmente compromesso l'approdo del tecnico toscano a Milanello. Tare avrà subito un grande lavoro da fare, scegliere l'uomo che dovrà caricarsi sulle spalle un nuovo progetto. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il diesse albanese non avrebbe alcuna intenzione di fare scommesse o azzardi, nella sua testa c'è la volontà di fare una scelta solida, di puntare su un nome forte e che dia sicurezze.

I DUE NOMI - In questo senso, scrive il quotidiano, nel suo mirino ci sarebbero Vincenzo Italiano, reduce da una grande e vittoriosa stagione a Bologna, e Massimiliano Allegri, già allenatore del Milan dal 2010 al 2014 prima di diventare un punto di riferimento della storia recente della Juve. Nomi diversi, idee di verse e carriere completamente distanti, eppure sono questi a campeggiare in cima alla lista di Tare, pronto a riprendere il lavoro lasciato due anni fa con la Lazio.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.