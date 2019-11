Milan, Piatek punta la Lazio: "Testa a domenica!" - FOTO

La Lazio, domenica sera, sarà a San Siro per dare battaglia al Milan. I rossoneri non sono stati protagonisti di una buona prima parte di stagione, ma il coefficiente di difficoltà della sfida rimane alto. Gli uomini di Pioli, inoltre, sono riusciti ad avere la meglio sulla Spal nell'ultima di campionato. Un bomber in particolare, Piatek, non vede l'ora di affrontare i biancocelesti. Questo il messaggio lasciato sul proprio profilo Instagram: "Dopo la vittoria davanti al nostro pubblico, ora testa alla partita di domenica!".

