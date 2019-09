Milan, proprietario di Louis Vuitton interessato alla società: la trattativa

Potrebbe esserci uno sviluppo inaspettato per quanto riguarda il futuro del Milan. Il Messaggero riporta l'interesse di Bernard Arnault, proprietario del gruppo Lvmh - Louis Vuitton, per la società rossonera. L'imprenditore francese sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra che potrebbe far tentennare la resistenza del fondo Elliott, più di un miliardo di euro. La trattativa potrebbe concretizzarsi nella prossima estate, anche se al momento il fondo di Paul Singer smentisce qualsiasi tipo di discorso.

SPAL - LAZIO, LE PAROLE DI LULIC

LE PAGELLE DI SPAL - LAZIO

TORNA ALLA HOME PAGE