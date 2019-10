Milan-Spal, cambio obbligato per Pioli: problema fisico per Musacchio

Piove sul bagnato in casa Milan. Quello che i rossoneri stanno vivendo non è sicuramente un momento facile, testimoniato dalla dodicesima posizione in classifica. Attualmente impegnati a San Siro nell’ultimo match della decima giornata di campionato contro la Spal, Stefano Pioli ha dovuto far fronte al problema fisico di Mateo Musacchio. L’ex Betis è uscito dal campo al 45’, sostituito da Calabria. L’entità dell’infortunio verrà compresa domani, quando il giocatore svolgerà gli accertamenti del caso. Ad una manciata di giorni dal match contro la Lazio, la presenza del difensore è quantomeno a rischio.

