Milan, Boban: “Modric? Penso solo a stasera e alla sfida con la Lazio…”

Con il match di questa sera tra Milan e Spal, si concluderà la decima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri stanno vivendo un momento a dir poco delicato e, proprio la sfida contro gli emiliani, potrà essere fondamentale per tornare a respirare. Nel pre-partita, il dirigente dei ‘Diavoli’ Zvonomir Boban è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Non voglio più perdere punti perché ne abbiamo troppo pochi. Dobbiamo migliorare sotto tanti aspetti, finora è stata un’annata burrascosa e difficile per tutti. Adesso ci vuole continuità, carattere e spirito. Modric? Penso alla gara di questa sera e di domenica contro la Lazio: sono molto più importanti che pensare a Modric, una storia montata non so da chi e come”.

