Lazio, l’ex Roma Giannini: "Immobile va elogiato, è l'attaccante più in forma"

Ciro Immobile è si è preso le prime pagine, grazie ai numeri pazzeschi di questo inizio di stagione. Ai microfoni di Sky Sport anche l’ex capitano della Roma Giuseppe Giannini ha ammesso la grandezza del numero 17 biancoceleste: “La Lazio è Immobile dipendente e quando quest’ultimo non è in campo la squadra fa fatica a realizzare i gol. Lui ha questa facilità e sta trovando la rete con insistenza in queste partite. Va elogiato, è l’attaccante più in forma del campionato”. Parole pronunciate con un volto serioso, quasi a nascondere un pizzico d’invidia. Un attaccante del genere non ce l’ha nessuno.

