Lazio, Transfermarkt e le rose più preziose d'Europa: biancocelesti 31esimi

La Lazio c'è, entra nella top 50 delle rose più ricche d'Europa. Le "most valauble teams" che ha indicato il portale partono dal Brighton, cinquantesimo, fino ad arrivare a un'altra inglese che guida la graduatoria: il Manchester City che può vantare una rosa da 1.28 miliardi di euro. Sul podio anche Real Madrid (1.19) e Barcellona (1.18). Solo quarto il Liverpool campione d'Europa con una rosa da 1.07 miliardi. Per trovare la prima italiana bisogna scendere fino al nono posto, dove c'è la Juventus con un organico da 838 milioni di euro. La seconda squadra di Serie A classifica è il Napoli, tredicesimo, con 653 milioni. Poi via via tutte le altre. E la Lazio? È 31esima, precede le due squadre di Siviglia e secondo la valutazione di Transfermarkt ha una rosa da 301 milioni di euro. Il giocatore più caro è Milinkovic che, secondo il portale, vale 65 milioni di euro. Lotito non sarà d'accordo...