Milan, tutto il centrocampo in Ramadan: tra otto giorni c'è la Lazio

Il 13 aprile è iniziato il Ramadan 2021 che durerà fino al 12 maggio. Per i fedeli di religione islamica sarà un mese in cui si pratica il digiuno (Sawm), in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Maometto: cibo e bevande sono servite quotidianamente prima dell'alba e dopo il tramonto. Tra coloro che lo osserveranno ci sono i tre centrocampisti del Milan Franck Kessie, Ismael Bennacer e Hakan Calhanoglu. In questo periodo la squadra rossonera sfiderà il Genoa, il Sassuolo, la Lazio, il Benevento, la Juventus e il Torino. Pioli sarà molto attento alle rotazioni, in una fase delicata della stagione, nelle quali rientreranno anche i tre centrocampisti.

