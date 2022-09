Milinkovic, la Serie A sottolinea: “Le dediche, quelle belle” - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica speciale quella appena trascorsa per Sergej Milinkovic Savic. Il serbo è stato uno dei protagonisti della sfida contro la Cremonese, assist e poi gol. Una rete particolarmente importante per il centrocampista, è tutto racchiuso nella dedica dell’esultanza. Un ciuccio rosa per gridare che presto diventerà papà, lo aveva tenuto segreto fino a quel giorno. Non vedeva l’ora di rivelarlo e condividere la felicità del momento con compagni e tifosi. Sono passati dei giorni dalla gara, ma quella resta di fatto una delle scene più belle della settima giornata di Serie A. La Lega ha voluto ricordarlo con un post tramite i canali social ufficiali, ad accompagnare il video il messaggio: “Le dediche, quelle belle”

le dediche, quelle belle. pic.twitter.com/lQrnumSs93 — Lega Serie A (@SerieA) September 21, 2022

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE