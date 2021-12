Milinkovic, poche parole e una 'strada' ben chiara: "Avanti uniti, forza Lazio" - FOTO

Vittoria col Genoa, tre punti conquistati e qualche posizione in classifica scalata. Quella odierna è stata una gara dall'alto valore per la Lazio, che può proseguire con maggior fiducia il proprio cammino in campionato. A qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro, Sergej Milinkovic-Savic ha condiviso su Instagram alcuni scatti del match, per poi pubblicare un messaggio breve ma particolarmente chiaro in merito alla strada futura da percorrere: "Avanti uniti, forza Lazio".

