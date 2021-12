Lazio, Marcolin: "L'adattamento va aspettato. Anderson? L'assist per Pedro la sua svolta"

Seconda voce nella telecronaca di Lazio - Genoa per Dazn, Dario Marcolin ha analizzato la prova di Zaccagni e compagni dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro. L'ex calciatote, oltre a parlare della rivoluzione tra le fila biancocelesti con l'arrivo di Sarri, ha sottolineato la prova di Felipe Anderson: "La squadra vorrebbe essere in una posizione di classifica molto più importante, sono in un periodo di adattamento e va aspettato. Loro si stanno sforzando di fare ciò che dice l’allenatore. Hanno una testa un po’ piena di nozioni, piano piano le stanno assimilando. Felipe Anderson? Si è mosso tantissimo, non ha dato riferimento agli avversari. Ha giocato tutto campo, sicuro di sé. All’inizio era titubante, dopo l’assist a Pedro è diventato più padrone del ruolo e più utile alla squadra. Sarri può essere soddisfatto della sua prestazione. Soluzione Anderson falso nove può dare al club la possibilità d’intervenire in altri reparti".

