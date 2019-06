Mondiale femminile, manita dell'Italia alla Jamaica: è agli ottavi

L'Italia al Mondiale femminile vince anche contro la Jamaica e la fa, in modo rotondo. Sono ben 5 i gol realizzati dalle azzurre, con tripletta di Cristiana Girelli e doppietta di Aurora Galli. La squadra del ct Milena Bertolini si porta così in testa al Girone C con 6 punti, lasciando a 3 Australia e Brasile e a 0 proprio la Jamaica. Qualificazione agli ottavi già in tasca, nell'ultima giornata contro il Brasile verrà deciso solo il piazzamento: come prima, seconda o miglior terza.

