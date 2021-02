Mondiale per Club, Bayern Monaco in finale grazie al solito super Lewandowski

È iniziata nel migliore dei modi, come da pronostico, l'avventura del Bayern Monaco nel Mondiale per Club 2020. La squadra di Flick ha infatti battuto per 0-2 gli egiziani dell'Al Ahly. A segno sempre e solo Lewandowski che mette in rete un gol per tempo, nonostante nella ripresa i campioni d'Africa siano scesi in campo con un piglio più intraprendente cercando più volte la rete del pareggio. Bavaresi, prossimi avversari della Lazio in Champions League, che accedono quindi alla finale in programma giovedì alle 19:00, ore italiane, contro il Tigres.

