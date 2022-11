Mondiale, Sanchez (Qatar): "Polemiche? Sono disinformazione"

Fonte: ANSA

Domani inizierà il Mondiale in Qatar ma le polemiche e le proteste non sembrano azzerarsi. In molti hanno in più di un'occasione manifestato il loro disappunto e malcontento nei confronti del paese ospitante per le sue mancanze di diritti civili e umani. Come apprende l'ANSA, prima dell'apertura della competizione, il ct Felix Sanchez nella conferenza stampa alla vigilia del match Qatar - Ecuador, a Doha ha dichiarato:"E' una giornata importantissima per noi, è un momento storico, è un giorno di grande felicità per noi, per i giocatori e per lo staff. Abbiamo fatto un gigantesco investimento su questo paese spero che ora possiamo goderci il calcio, il nostro sport, e parlare sul campo. Spero che tutti i paesi del mondo possano divertirsi insieme a noi". E quanto alle polemiche sui diritti violati in Qatar nei cantieri e il non riconoscimento di diritti umani nel paese, Sanchez ha concluso aggiungendo: "Di questo si è parlato molto, secondo me alcune cose sono disinformazione. E' chiaro che la perdita di vite umane durante l'orario di lavoro è un'enorme tragedia, sia che accada qui, sia in qualsiasi altro posto nel mondo".