Mondiali Qatar | Svizzera in gol ma Embolo non esulta: il motivo è toccante

Il Mondiale in Qatar sta regalando sempre più emozioni contrastanti. Dopo la protesta silenziosa della Germania è il turno della mancata esultanza. Un avvenimento inedito per una rassegna iridata, ma stavolta è andata esattamente così. Il protagonista è il centravanti della Svizzera Breel-Donald Embolo, attualmente in forza al Monaco. Il calciatore nel momento in cui ha messo a segno il gol dell'1-0 nel match contro il Camerun ha preferito non festeggiare mentre i suoi compagni di squadra hanno esternato tutta la loro gioa. Il motivo di questo gesto che ha del clamoroso risiede nelle origini del calciatore. Seppur abbia deciso di giocare per la nazionale elvetica è nato a Yaoundé capitale del Camerun. Una storia decisamente curiosa che solo una manifestazione del genere sa regalare.