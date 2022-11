Qatar 2022 | La Germania si “tappa la bocca”: il forte gesto durante l’inno - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo calcio, anzi c'è tanta tantissima politica in questi Mondiali in Qatar. Nonostante la FIFA abbia impedito ad alcune nazionali di indossare la fascia 'One Love' e che in generale la censura su alcuni temi sia massima i messaggi inviati da alcune Nazioni sono forti e chiari e arrivano dritti all'obiettivo. Dopo l'Iran che ha rifiutato di cantare l'inno a causa dei disordini ancora in corso nel paese la Germania durante ha fatto un gesto forse ancora più forte. Tutti i calciatori infatti si sono portati la mano alla bocca proprio a simboleggiare "l'imposizione di stare zitti". Una foto destinata a entrare nella storia di questi Mondiali.