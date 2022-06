Mondiali, ufficializzato il calendario di Qatar 2022: tutte le date

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Manca sempre meno all'evento più atteso dell'anno. Poco più di quattro mesi e avrà inizio il Mondiale in Qatar al quale mancherà l'Italia. La FIFA ha reso ufficiali le date della competizione che avrà come data inaugurale quella del 21 novembre. La finalissima, invece, è in programma quasi un mese dopo, più precisamente il 18 dicembre. Queste tutte le date ufficiali delle partite.

Fase a gironi

Lunedì 21 novembre

11.00 Senegal-Olanda (Gruppo A)

14.00 Inghilterra-Iran (Gruppo B)

17.00 Qatar-Ecuador (Gruppo A)

20.00 Stati Uniti-Galles (Gruppo B)

Martedì 22 novembre

11.00 Argentina-Arabia Saudita (Gruppo C)

14.00 Danimarca-Tunisia (Gruppo D)

17.00 Messico-Polonia (Gruppo C)

20.00 Francia-Australia (Gruppo D)

Mercoledì 23 novembre

11.00 Marocco-Croazia (Gruppo D)

14.00 Germania-Giappone (Gruppo E)

17.00 Spagna-Costa Rica (Gruppo E)

20.00 Belgio-Canada (Gruppo F)

Giovedì 24 novembre

11.00 Svizzera-Camerun (Gruppo G)

14.00 Uruguay-Corea del Sud (Gruppo H)

17.00 Portogallo-Ghana (Gruppo H)

20.00 Brasile-Serbia (Gruppo G)

Venerdì 25 novembre

11.00 Galles-Iran (Gruppo B)

14.00 Qatar-Senegal (Gruppo A)

17.00 Olanda-Ecuador (Gruppo A)

20.00 Inghilterra-Stati Uniti (Gruppo B)

Sabato 26 novembre

11.00 Tunisia-Australia (Gruppo D)

14.00 Polonia-Arabia Saudita (Gruppo C)

17.00 Francia-Danimarca (Gruppo D)

20.00 Argentina-Messico (Gruppo C)

Domenica 27 novembre

11.00 Giappone-Costa Rica (Gruppo E)

14.00 Belgio-Marocco (Gruppo F)

17.00 Croazia-Canada (Gruppo F)

20.00 Spagna-Germania (Gruppo E)

Lunedì 28 novembre

11.00 Camerun-Serbia (Gruppo G)

14.00 Corea del Sud-Ghana (Gruppo H)

17.00 Brasile-Svizzera (Gruppo G)

20.00 Portogallo-Uruguay (Gruppo H)

Martedì 29 novembre

16.00 Olanda-Qatar (Gruppo A)

16.00 Ecuador-Senegal (Gruppo A)

20.00 Galles-Inghilterra (Gruppo B)

20.00 Iran-Stati Uniti (Gruppo B)

Mercoledì 30 novembre

16.00 Tunisia-Francia (Gruppo C)

16.00 Australia-Danimarca (Gruppo C)

20.00 Polonia-Argentina (Gruppo D)

20.00 Arabia Saudita-Messico (Gruppo D)

Giovedì 1 dicembre

16.00 Canada-Marocco (Gruppo F)

16.00 Croazia-Belgio (Gruppo F)

20.00 Giappone-Spagna (Gruppo E)

20.00 Costa Rica-Germania (Gruppo E)

Venerdì 2 dicembre

16.00 Ghana-Uruguay (Gruppo H)

16.00 Corea del Sud-Portogallo (Gruppo H)

20.00 Camerun-Brasile (Gruppo G)

20.00 Serbia-Svizzera (Gruppo G)

Ottavi di finale

Sabato 3 dicembre

16.00 Vincitore Gruppo A - Secondo Gruppo B

20.00 Vincitore Gruppo A - Secondo Gruppo D

Domenica 4 dicembre

16.00 Vincitore Gruppo D - Secondo Gruppo C

20.00 Vincitore Gruppo B - Secondo Gruppo A

Lunedì 5 dicembre

16.00 Vincitore Gruppo E - Secondo Gruppo F

20.00 Vincitore Gruppo G - Secondo Gruppo H

Martedì 6 dicembre

16.00 Vincitore Gruppo F - Secondo Gruppo E

20.00 Vincitore Gruppo H - Secondo Gruppo G

Quarti di finale

Venerdì 9 dicembre

16.00 Vincitore quinto ottavo di finale - Vincitore sesto ottavo di finale

20.00 Vincitore primo ottavo di finale - Vincitore secondo ottavo di finale

Sabato 10 dicembre

16.00 Vincitore settimo ottavo di finale - Vincitore ottavo ottavo di finale

20.00 Vincitore terzo ottavo di finale - Vincitore quarto ottavo di finale

Semifinali

Martedì 13 dicembre

20.00 Vincitore primo quarto di finale - Vincitore quarto quarto di finale

Mercoledì 14 dicembre

20.00 Vincitore terzo quarto di finale - Vincitore quarto quarto di finale

Finale terzo-quarto posto

Sabato 17 dicembre

16.00 Perdente prima semifinale - Perdente seconda semifinale

Finale

Domenica 18 dicembre

16.00 Vincitore prima semifinale - Vincitore seconda semifinale