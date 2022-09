Montenegro, il ct Radulovic: "Questa le decisione su Marusic"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra le nazionali che scenderanno in campo questa sera, c’è anche il Montenegro di Adam Marusic che affronterà la Finlandia. Dopo la sconfitta contro la Bosnia, i ragazzi di Radulovic hanno voglia di riscattarsi e dimostrare il loro valore. Lo ha confermato il ct stesso nel corso della conferenza stampa di presentazione del match: “La partita con la Finlandia è l'ultima di questa edizione della Nations League e vogliamo chiuderla nel migliore dei modi, con una vittoria che sarebbe utile per diversi motivi”. Sarà una partita difficile dal momento che il ct non potrà contare su alcune pedine importanti e tra queste, rientra anche il biancoceleste. In merito, senza entrare troppo nel dettaglio, ha affermato: “Non c'è Marušić, ma Jovović sta tornando. Non ci saranno neanche Savic e Krstović”.

