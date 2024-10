Monza - Lazio, al via la vendita dei biglietti: ecco tutti i dettagli

La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 12:00 di giovedi 31 ottobre verranno messi in vendita i tagliandi per la gara di Serie A EniLive in trasferta contro il Monza all'U-Power Stadium di Monza domenica 10 novembre alle ore 18:00.

Prezzo del settore "Curva Nord Ospiti" Gate 9 (capienza 2.200 posti)

- INTERO € 20 (più 2,50 € di commissioni-prevendita)

MODALITA’ DI VENDITA:

- on-line

- punti vendita Vivaticket

La vendita terminerà sabato 9 novembre alle ore 19:00.

RESTRIZIONI:

- I residenti in provincia di Monza e Brianza potranno procedere con l’acquisto del Settore Ospiti solo se in possesso della fidelity lazio card Millenovecento. I non residenti della detta provincia, potranno acquistare i biglietti senza alcuna limitazione.