Morte Guerini, il cordoglio di Pistocchi: “Adesso gioca in paradiso”

Daniel Guerini, ragazzo della primavera della Lazio, non c'è più. Se n'è andato via troppo presto, all'età di 19 anni, coinvolto in un incidente stradale. Tutto il mondo del calcio si è stretto vicino alla famiglia di Daniel. Calciatori, società e anche giornalisti come Maurizio Pistocchi che su Twitter ha scritto: "Ciao Daniel, adesso gioca in Paradiso. Sono vicino alla famiglia e ai compagni della Lazio nel loro enorme dolore".