Morte Guerini, la Togliatti il giorno dopo: una distesa di fiori biancocelesti - FOTO

Una distesa di fiori biancocelesti. La Togliatti si presenta così all'indomani della tragica morte di Daniel Guerini, talento della Lazio Primavera. Sul luogo in cui si è consumato l'impatto tra le due auto, si sono radunate in queste ore circa cinquanta persone che hanno colorato di bianco e celeste la strada, posandone sul ciglio circa trenta mazzi di fiori. Quasi tutti coetanei di 'Guero', amici d'infanzia ma anche conoscenti toccati dalle conseguenze di un terribile destino avverso. Il dolore si percepisce negli occhi e nelle parole dei presenti, come in quelle commosse di Andrea: "Ci conoscevamo da quando eravamo piccoli, non posso pensare che non ci sia più". È già passata qualche ora dalla notizia, ma regna sovrana l'incredulità. È il caso di Marco, su via Togliatti per continuare a stare vicino a Daniel: "Quando l'ho saputo non ci volevo credere. Incredibile morire così". Senza Guerini sarà difficile per tutti. Per la famiglia, in primis. Per i suoi compagni di squadra, che si sono allenati su un campo deserto nonostante mancasse soltanto lui. Per i suoi amici, che dovranno far a meno del suo contagioso sorriso. "Era uno che stava sempre allo scherzo, adesso sarà difficile senza di lui", conclude Lorenzo.

TORNA ALLA HOMEPAGE

Scomparsa Daniel Guerini, un minuto di silenzio a Formello tra commozione e applausi

Aquilani ricorda Guerini: "Ti ho voluto e ti vorrò bene per sempre" - FOTO