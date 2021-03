Scomparsa Daniel Guerini, un minuto di silenzio a Formello tra commozione e applausi

Tanto dolore, commozione e un profondo vuoto si è insediato in casa Lazio dopo aver appreso della scomparsa di Daniel Guerini, giocatore della Primavera, che ha perso la vita a causa di un incidente stradale. Migliaia di messaggi sono arrivati all'indirizzo del giovane calciatore anche da parte dei ragazzi della prima squadra, quei giocatori che tutti i più piccoli guardano con ammirazione. In segno di rispetto e di ricordo per Daniel poco prima dell'allenamento a Formello tutto il gruppo insieme al tecnico Simone Inzaghi, al ds Tare e a Matri ha osservato un minuto di silenzio culminato con un grande applauso e tantissima commozione.

