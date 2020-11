Morte Maradona, Luis Alberto: "Grazie di tutto leggenda!" - FOTO

Tutto il mondo, e non solo quello dello sport, è stato colpito da un grave lutto: la scomparsa di Diego Armando Maradona. Il Pibe de Oro è scomparso nel tardo pomeriggio di oggi e la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. I messaggi di cordoglio sono un fiume perché "Il diez" era considerato come un dio. Questo il pensiero di Luis Alberto: "Grazie di tutto leggenda!".

