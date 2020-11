Tamponi Lazio, si è conclusa l'udienza di Lotito nella Procura di Avellino

AGGIORNAMENTO ORE 17.30 - Si è conclusa in questi istanti l'udienza del presidente Lotito con Vincenzo D'Onofrio. Il patron ha lasciato la Procura di Avellino senza rilasciare alcuna dichiarazione.

AGGIORNAMENTO ORE 15.00 - Il patron della Lazio Claudio Lotito è arrivato in Procura ad Avellino attorno alle 13:30 e al momento ancora non è terminata l'udienza con il procuratore Vincenzo D'Onofrio.

Claudio Lotito sarà a breve in Procura, ad Avellino, per essere ascoltato come persona informata sui fatti nel quadro dell'indagine sulla "Futura Diagnostica" nella quale è indagato Massimiliano Taccone presidente del CdA del laboratorio. Lotito non dovrebbe essere accompagnato dall'avvocato Gentile, poiché il patron non è imputato e viene ascoltato solo come elemento in grado di dare un quadro più preciso dei fatti e delle circostanze.

