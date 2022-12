Morte Mihajlovic, la visita di Zoff e la corona di fiori: il pensiero dell'ex Lazio

Fonte: dal nostro inviato Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

Ieri è stato tra i primi a dedicare un pensiero a Sinisa Mihajlovic. Oggi, Dino Zoff è andato in Paideia per salutarlo, esprimendo ai microfoni dei cronisti presenti tutto il proprio dolore per la morte dell'ex calciatore. Infine, lo storico ex Lazio ha portato una corona di fiori, un grande cesto di rose rosse. "Dino e Anna Zoff", si legge sul nastro.

