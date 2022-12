Morte Mihajlovic, il dolore di Zoff: "Un duro colpo. Sinisa un esempio per i giovani"

Fonte: dal nostro inviato Edoardo Zeno - Lalaziosiamonoi.it

Nella clinica Paideia di Roma, dove ha trascorso le ultime ore Mihajlovic, stanno facendo visita tanti personaggi noti. Dopo l'arrivo di Massimo Giletti, anche Dino Zoff ha voluto salutare Sinisa. Prima di entrare, è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti per un breve messaggio: "È stato un duro colpo per tutti. Sono molto affranto per la famiglia. Sinisa un uomo molto chiaro, deciso. Ha saputo insegnare valori importanti ai più giovani". Lo storico allenatore ha incontrato anche il presentatore, con cui s'è scambiato un abbraccio. Presente, seppur entrato da un ingresso secondario, anche Vincenzo Montella.

