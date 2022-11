Mourinho - Karsdorp, Cassano: "La Roma avrebbe dovuto mandarlo a casa, vergogna"

TUTTOmercatoWEB.com

Karsdorp è andato via da Roma. Prima dello stop per il campionato il calciatore giallorosso ha lasciato la città con la sua famiglia. Impossibile rimanere nella Capitale dopo le dichiarazioni di Mourinho che lo ha dipinto come un "traditore". Sul tema si sono espressi in molti e lo ha fatto anche Antonio Cassano che come al suo solito non ha avuto peli sulla lingua: "Io società dopo quello che ha detto gli avrei fatto fare le valigie. Hai fatto una cosa vergognosa nei confronti di un ragazzo, l’hai messo a 90 davanti a un popolo intero ma soprattutto in una piazza tremenda come Roma. Sappiamo Roma com'è, hai fatto diventare un ragazzo, che può anche aver sbagliato, il capro espiatorio di una situazione di merda. 15 sono stati professionisti eroi e uno mi ha tradito? Tu hai tradito il calcio, io società ti mando a casa. Hai fatto un disastro e uno che si professa lo special one si deve assumere la responsabilità. Vai nello spogliatoio ti attacchi con il tuo giocatore ma non fai uscire una roba del genere. L'hai messo nella me**a più totale".