Mourinho su Eriksen: "Dio stava guardando il calcio in quel momento"

Quanto accaduto ieri a Christian Eriksen durante la gara tra Danimarca a Finlandia ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Il giocatore al minuto 43' si è accasciato al suolo e solo la prontezza di Kjaer e dei medici ha di fatto salvato la vita al danese. Anche l'allenatore della Roma Mourinho, ed ex tecnico di Eriksen, ha voluto esprimere il suo pensiero in merito: "Oggi non riesco a smettere di pensare a quello che è successo ieri. Penso che sia un giorno per festeggiare, non per essere tristi. E credo anche che Dio stesse guardando il calcio in quel momento. Il tutto, messo insieme, ha permesso a Christian di restare con noi, con la sua famiglia, di essere vivo", queste le sue parole a talkSPORT.

