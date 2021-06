Turchia - Italia, Zeman: "Immobile e Insigne mi hanno ricordato i tempi di Pescara"

Zdenek Zeman, sulle gradinate dell'Olimpico in occasione di Turchia - Italia, ha parlato della partita e, in particolare, di Immobile e Insigne. I due, insieme a Verratti, componevano il "magico trio" dei tempi in cui il "Boemo" era tecnico del pescara. L'allenatore, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha spiegato: "Potrò dire che l’altroieri all’Olimpico c’ero anch’io. Non tanto per la spettacolarità della gara sulla quale credo sia giusto fare un’analisi equilibrata, quanto per la ripartenza che questa partita di esordio degli Europei ha rappresentato nell’immaginario collettivo dopo tanti, troppi, mesi di difficoltà, paure e ansie causate dalla pandemia. Nel primo tempo non si è vista una grande Italia. Molto meglio è andata la ripresa, complici i maggiori spazi. Spinazzola, per me il migliore. Ciro e Lorenzo mi hanno riportato alla mente ricordi e sensazioni di quando vestivano la maglia del Pescara sotto la mia guida".

