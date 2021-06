Cagliari, Simeone su Astori: "Mi guida e mi indica il cammino. La sua morte..."

Il calciatore del Cagliari Giovanni Simeone e Giulia Coppini sono riusciti a unirsi in matrimonio dopo aver rinviato le nozze per ben sei volte causa Covid. Finalmente la cerimonia ha avuto luogo in quel di Ibiza e il settimanale Chi ha documentato la giornata, al termine della quale la coppia è volata alle Maldive.

Nell'intervista, il "Cholito" ha parlato anche di Davide Astori...

CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.