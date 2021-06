Copa America, si parte! La Lazio sostiene Correa: "Vamos, Tucu" - FOTO

Dopo alcuni problemi legati al paese ospitante e alla pandemia di Covid-19, la Copa America è pronta a partire. Alle 23 il match tra Brasile e Venezuela inaugurerà la nuova edizione della competizione. Qualche ora più tardi, alle 2, sarà il turno di Colombia - Ecuador. L'Argentina di Joaquin Correa inizierà la sua avventura nel torneo il 14 giugno alle 23: in programma la sfida contro il Cile. In attesa del fischio d'inizio del match, la Lazio ha voluto mandare un in bocca al lupo all'attaccante. Sui profili social del club, l'immagine dell'ex Siviglia con la tuta dell'albiceleste. Poi il messaggio: "Copa America inizia questa sera. Vamos, Tucu".

